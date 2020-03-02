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بعد فوزه على برشلونة.. زيدان يواصل كتابة التاريخ رفقة ريال مدريد

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:44 ص
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زيدان
زيدان
أميرة فطيم
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نجح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ريال مدريد، في كسر كافة الأرقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة رفقة الفريق الملكي؛ وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على غريمه الأزلي برشلونة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدف اللقاء الوحيد لصالح ريال مدريد، بعدما استغل تمريرة سحرية من زميله توني كروس ليضعها في شباك برشلونة عند الدقيقة 71، قبل أن يسجل ماريانو دياز الهدف الثاني للريال بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى برشلونة عند الدقيقة 90+2.

واحتل زين الدين زيدان المركز الثالث من قائمة المدربين الأكثر قيادة لعدد من المباريات في ريال مدريد، بعدما خاض مباراته رقم 198 أمام برشلونة، ليتفوق على رصيد ليو بينهاكر، خلفا لسوى ديل بوسكي والذي يتواجد في المركز الثاني بعدد 246 مباراة، وميغيل مونيوث صاحب الصدارة ب605 مباراة.

كما حقق زيدان رقما قياسيا جديدا، بفوزه على البرسا، ليعتلى المركز الثاني بأكبر عدد من الانتصارات في الدوري الإسباني، حيث قاد زين الدين ريال مدريد في 133 مباراة، فاز في 89 مواجهة.

وتنوعت مبارايات المدرب الفرنسي بين 133 مباراة في الليجا، و40 مواجهة في دوري الأبطال، فيما قاد الريال في 15 لقاء ببطولة كأس الملك، إلى جانب 4 مباريات في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني، بينما لعب مواطهتين في كأس السوبر الأوروبي.

وبلغة الأرقام يكون زيدان قاد الريال للفوز في 131 مباراة بمختلف المسابقات، إلى جانب تتويج المالكي ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وحصد لقب الدوري الإسباني، إلى جانب تتويجه بكأس السوبر الإسباني مرتين.

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

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