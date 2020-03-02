عاجل.. واشنطن تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

أكدت قناة العربية، في نبأ عاجل، تسجيل واشنطن لحالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت السبت، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.





وقالت وكالة بولمبيرج نقلا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".



