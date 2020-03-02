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عاجل.. واشنطن تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:38 ص
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بوابة الفجر
عبد الله الميهي
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أكدت  قناة العربية، في نبأ عاجل، تسجيل واشنطن لحالة وفاة ثانية بفيروس كورونا. 

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت السبت، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في واشنطن.

وقالت وكالة بولمبيرج نقلا عن إدارة الاغذية والعقاقير الأمريكية: "نقوم باتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على الفيروس الذي انتشر فى 3 ولايات في غرب الولايات المتجدة الأمريكية".

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا بشكل فوري وإنما يمكن العمل على منع انتشاره.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن كورونا امريكا

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