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محافظة الجيزة تنظم احتفالية لأصحاب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:40 ص
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنظم محافظة الجيزة، ظهر الاثنين، احتفالية لأصحاب المهن الصغيرة ومتناهيه الصغر لتسليم ماكينات خياطة وشنط مستلزمات خياطة على 93 من المتدربات من منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء، وذلك بديوان عام المحافظة.

وتأتي هذه الاحتفالية لفتح آفاق عمل لهم على أنشطة الخياطة وصناعة الإكسسوارت والحلى وتدوير المخلفات المنزلية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور حاتم مكرم مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في إطار برنامج الارتقاء بالأماكن غير المخططة وتوفير فرص عمل لقاطنيها والممول من خلال الوكالة الفرنسية.
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الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة اصحاب المهن الصغيرة ومتناهية الصغر

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