اليوم.. "القوى العاملة" تطلق 5 وحدات تدريب متنقلة جديدة من ستاد القاهرة

تطلق وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، 5 وحدات تدريب متنقلة لقرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، وذلك بساحة ستاد القاهرة.



ويأتي ذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب على مهن الخياطة، وتركيبات الكهرباء، والسباكة، بعد اعادة تأهيل هذه الوحدات والتي شملت 13 وحدة تم تطويرها وإعادة تأهيلها بأحدث الوسائل والأجهزة التدريبية.



ووجه محمد سعفان وزير القوى العاملة الدعوة إلى 4 وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة التجارة، ومحافظ القاهرة، فضلا عن رئيس وأعضاء لجنتي القوى العاملة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وبعض الجهات الأخرى.

