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الريال ضد برشلونة.. رقم سلبي لميسي في الكلاسيكو منذ رحيل كرستيانو رونالدو

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:51 ص
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ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
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أستطاع نادي ريال مدريد تحقيق فوزا هاما علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز، حيث شهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين في المباراة التي جمعت يبن الريال ضد برشلونة مساء الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز،  بينما فشل النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي في تسجيل أو صناعة أي هدف لفريقه برشلونة ليحقق رقم سلبي في الكلاسيكو منذ رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو الي صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

تعرف علي رقم ميسي السلبي في الكلاسيكو بين الريال ضد برشلونة:

منذ رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو عن صفوف نادي ريال مدريد، لعب النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي خمس مباريات كلاسيكو، لم يسجل اي هدف او اسيست خلالهما بينما في خمس مباريات كلاسيكو قبل ان يرحل كريستيانو عن ريال مدريد، سجل ميسي 5 اهداف، واسيست واحد أمام نادي ريال مدريد.

تعرف علي نتيجة مباراة الريال ضد برشلونة:

حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما علي حساب نظيره نادي برشلونة في كلاسيكو الأرض بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت يبن الفريقين مساء الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث سجل اللاعب الدولي البرازيلي جونيور الهدف الأول بينما أضاف اللاعب ماريانو الهدف الثاني في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز نادي ريال مدريد علي برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وبهذه النتيجة النتيجة يعود النادي الملكي لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 26 جولة بينما تراجع نادي برشلونة للمركز الثاني.

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