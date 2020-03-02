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اليوم.. أول لقاء يجمع بين وزير الإعلام وأعضاء "الوطنية للصحافة"

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:50 ص
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أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
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يجتمع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اليوم الإثنين؛ وذلك للتنسيق وتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.

ويُعتبر هذا اللقاء هو الأول، الذي يجمع بين أسامة هيكل والهيئة الوطنية للصحافة، منذ تعيينه وزيرًا للدولة للإعلام.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بيانًا، أشادت فيه بتعيين هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، وتنسيق العمل وفقًا لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.

وكانت قد وضعت الهيئة خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية، والتي تضمنت ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لوضع خطة لاستغلال هذه الأصول، وإنشاء صندوق مالي يكون برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسة، ولا يُصرف منه إلا في إقامة مشروعات استثمارية تدر عائداً على المؤسسات الصحفية سواء في مشروعات مشتركة أو لكل مؤسسة على حدة، وكل حسب حصته.
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الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الفجر أسامة هيكل

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