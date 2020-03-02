اليوم.. أول لقاء يجمع بين وزير الإعلام وأعضاء "الوطنية للصحافة"

يجتمع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اليوم الإثنين؛ وذلك للتنسيق وتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.





ويُعتبر هذا اللقاء هو الأول، الذي يجمع بين أسامة هيكل والهيئة الوطنية للصحافة، منذ تعيينه وزيرًا للدولة للإعلام.





وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بيانًا، أشادت فيه بتعيين هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، وتنسيق العمل وفقًا لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.



