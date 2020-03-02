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بالأرقام.. ريال مدريد يهيمن علي تاريخ مواجهات الكلاسيكو أمام برشلونة بالدوري الاسباني

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:47 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
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حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما علي أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في المباراة التي جمعت يبن الفريقين مساء الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد بحضور جماهيري كبير وصل الي 80 الف متفرج.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الريال ضد برشلونة في المباراة التي جمعت يبن الفريقين مساء الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد، ورغم خروج الفريقين بالتعادل السلبي في الشوط الأول دخل النادي الملكي الشوط الثاني ليسيطر علي المباراة، ويسجل اللاعب الدولي البرازيلي جونيور فينسيوس الهدف الأول بينما أضاف اللاعب ماريانو الهدف الثاني في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بفوز نادي ريال مدريد علي برشلونة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

وعبر التاريخ تقابل الريال ضد برشلونة في ‏180 كلاسيكو في بطولة الدوري الاسباني الممتاز استطاع نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز 73 مرة بينما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 35 مرة وحقق نادي برشلونة الفوز علي حساب نظيره نادي ريال مدريد 72 مرة.

وعلي مستوى الأهداف سجل نادي ريال مدريد عبر تاريخ مواجهات الكلاسيكو في بطولة الدوري الاسباني الممتاز 288 هدف وسجل نادي برشلونة ضد الريال 288 هدف.

وبهذه النتيجة النتيجة يعود نادي ريال مدريد لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 26 جولة بينما تراجع نادي برشلونة للمركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الاسبانية.

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