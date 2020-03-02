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محمود فارس لـ "الفجر الفني": هذه تفاصيل دوري بمسلسل "الفتوة"
الإثنين 02/مارس/2020 - 03:28 ص
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فايقة محمد عادل
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يواصل الفنان محمود فارس، تصوير مشاهده بمسلسل "الفتوة" والذي يشارك به خلال السباق الرمضاني المقبل لعام 2020 ،
وقال فارس، في تصريح لـ"الفجر الفني" إنه يجسد شخصية تدعي القط وهي شخصية من الحرافيش الموجودين في الحارة التي تدور بها الأحداث في الجمالية عام 1900.
وأضاف أن مسلسل الفتوة مفاجأة رمضان هذا العام وسوف يكون من الأعمال العظيمة التي تلاقي استحسان الجمهور، معبرًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجميع.
وأشار أن كواليس العمل ممتعة وسعيدة لأن فكرة العيش في أجواء فترة التسعينات عظيمة جدًا لأن مصر كانت جميلة في تلك الفترة بالرغم من التحديات والمشاكل في تلك الحقبة.
وأوضح أن الكواليس أيضاً مع الفنان ياسر جلال ممتعة للغاية فهو يتعامل بتلقائية معه خاصة بوجود علاقة تجمع بينهم منذ تصوير مسلسل ظل الرئيس.
وأضاف محمود فارس، أنه تحمس للمشاركة بالمسلسل بسبب الفكرة التي يدور حولها المسلسل والورق الجيد وأنه أيضاً يفضل التعاون مع الفنان ياسر جلال مرة أخري بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل ظل الرئيس .
مسلسل الفتوة تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي ، ويتناول بعص الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديماً وبالتحديد مع بداية القرن العشرين حيث يسلط الضوء علي عصر الفتوات والصرعات التي دارت خلال العصر ، تدور أحداثه في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية في عالم الأحياء الشعبية حيث تنظم هذه الأحياء ويدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء والتي كان يطلق عليهم الفتوة والذي يتحمل مسئوليتها الأهالي .
وأضاف محمود فارس، أنه تحمس للمشاركة بالمسلسل بسبب الفكرة التي يدور حولها المسلسل والورق الجيد وأنه أيضاً يفضل التعاون مع الفنان ياسر جلال مرة أخري بعد النجاح الذي حققوه بمسلسل ظل الرئيس .
مسلسل الفتوة تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي ، ويتناول بعص الأحداث الإجتماعية بالحارة المصرية قديماً وبالتحديد مع بداية القرن العشرين حيث يسلط الضوء علي عصر الفتوات والصرعات التي دارت خلال العصر ، تدور أحداثه في حقبة ما قبل 100 عام بحي الجمالية في عالم الأحياء الشعبية حيث تنظم هذه الأحياء ويدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء والتي كان يطلق عليهم الفتوة والذي يتحمل مسئوليتها الأهالي .
المسلسل بطولة كوكبة من الفنانين منهم النجم ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، محمد دياب، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، غفران محمد، عهدي صادق، عزوزو عادل ومها نصار وآخرين من النجوم.
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