Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ليفربول يوجه رسالة نارية لجماهير الريدز عبر تويتر

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:04 ص
Advertisements
ليفربول
ليفربول
حسن شحاتة
Advertisements

وجه جورجينو فاينالدوم، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة نارية لجماهير الريدز، تعليقا على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام واتفورد، بثلاثية نظيفة.

وكتب الهولندي فاينالدوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الخسائر يجب أن تكون فرصة بالنسبة لنا من أجل التحسن، حان الوقت لإعادة توحيد الصفوف والتمسك بالفرص القادمة".

وكان ليفربول قد تعرض للخساراة الأولى في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي أمام واتفورد، بنتيجة 3-0، الأمر الذي حرم الريدز من اللقب الذهبي الذي توج به أرسنال فقط، بدوري اللاهزيمة.

والجدير بالذكر أن ليفربول يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولات القادمة، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واتفورد ملخص مباراة ليفربول اليوم ملخص مباراة ليفربول ملخص ليفربول واتفورد ملخص ليفربول اليوم محمد صلاح مباراة ليفربول اليوم ليفربول وواتفورد ليفربول واتفورد ليفربول اليوم ليفربول صلاح اهداف ليفربول اليوم اهداف ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs barca live

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

منذ ساعة و نصف

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 9 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

يورجن كلوب يتحدث عن إصابة "فيرمنيو" وموقفه من المشاركة أمام واتفورد

تقييم جيد لـ محمد صلاح بعد مشاركته أمام واتفورد

يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول Salah

بعد الفوز على إيفرتون .. أوريجي يقترب من أساطير ليفربول ورقم تاريخي للريدز

نتيجة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

01:35 ص

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

09:50 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status