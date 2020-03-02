نجم ليفربول يوجه رسالة نارية لجماهير الريدز عبر تويتر

وجه جورجينو فاينالدوم، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة نارية لجماهير الريدز، تعليقا على الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام واتفورد، بثلاثية نظيفة.

وكتب الهولندي فاينالدوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الخسائر يجب أن تكون فرصة بالنسبة لنا من أجل التحسن، حان الوقت لإعادة توحيد الصفوف والتمسك بالفرص القادمة".

وكان ليفربول قد تعرض للخساراة الأولى في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي أمام واتفورد، بنتيجة 3-0، الأمر الذي حرم الريدز من اللقب الذهبي الذي توج به أرسنال فقط، بدوري اللاهزيمة.

والجدير بالذكر أن ليفربول يسعى لحسم لقب الدوري الإنجليزي في الجولات القادمة، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57 نقطة.