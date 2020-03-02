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حكم مباراة الزمالك والترجي يكشف حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:01 ص
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
حسن شحاتة
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كشف المغربى رضوان جيد، حكم مباراة الأهلي والزمالك حقيقة الاعتداء عليه في القاهرة، بعد نهاية المباراة التي انتهت لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونفى رضوان جيد، الأنباء المتداولة حول قيام مجموعة من جماهير الترجى بالاعتداء عليه فى القاهرة، قائلا: "لم يكن اعتداء، فقد استفزنا مشجع لفريق الترجى التونسى وهو يقوم بتصويرطاقم التحكيم وأوقفناه عن ذلك وحضر بعض من قوات الشرطة، وبعد مسحه للفيديو وطلب زوجته وأخوه السماح، تركناه".

وتحدث رضوان جيد فى تصريحات إعلامية قائلا: "هذه أمور عادية فى حياة الحكم، الكل يحاول استفزازه والتأثير عليه حتى خارج الملعب، لكن الحمد لله، أنا برضى ربنا واللى حاول معايا يلوم نفسه".

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى، أنه أثناء قيام رضوان جيد بجولة سياحية فى العاصمة المصرية القاهرة، اعتدت مجموعة من مشجعى الترجى عليه، اعتراضًا على قراراته التحكيمية فى مباراة الزمالك أمام الترجي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والترجي، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على الأراضي التونسية بملعب "رادس".

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