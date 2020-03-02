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الاتحاد البرازيلي يسعى لمشاركة ثلاثي ريال مدريد في أولمبياد طوكيو

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:59 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن روجريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يجري محادثات مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على نجوم الفريق رودريجو وفينيسيوس ورينير في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الاتحاد البرازيلي يرغب في الحصول على كلًا من فينيسيوس جونيور ورودريجو بالإضافة إلى الوافد الجديد رينير من أجل المشاركة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا زال يدرس فكرة الاستغناء عن اللاعبين الثلاثة للاتحاد البرازيلي علمًا بأن أولمبياد طوكيو سيكون في الفترة ما بين 22 يوليو حتى 9 أغسطس هذا العام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال موافقة ريال مدريد على مشاركة النجوم الثلاثة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي فإنهم سيغيبون عن المباريات الأولى في بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وقال رينير البالغ من العمر 18 عامًا في المؤتمر الصحفي لتقديمه في الشهر الماضي :"اليوم هو أسعد يوم بالنسبة لي، لقد حققت جزء من حلم طفولتي، أريد أن أكون في تاريخ هذا النادي العريق، هلا مدريد".

وعن وجود مواطنيه رودريجو وفينسيوس في الفريق، علق قائلاً: "إنهم نجوم رائعون، تجمعني علاقة صداقة قوية مع فينسيوس، أنا متأكد من أنني سأحصل على مساعدة كبيرة منهم وأنا مستعد للاستفادة من كافة الفرص المتاحة".

وأضاف:"أريد أن أتدرب مع كل اللاعبين فإن الفريق يضم أفضل اللاعبين في العالم، أنا سعيد بالتواجد معهم وواثق من اننا سنشكل فريقاً جيداً معاً"

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