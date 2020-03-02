Advertisements
Advertisements
Advertisements

دار الأوبرا تحتفي بميلاد بيتهوفن الـ250

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تحتفي دار الأوبرا المصرية اليوم بمناسبة مرور 250 عاما على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) بالتزامن مع احتفالات فنية وثقافية بالمناسبة في العالم.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الأوركسترا خلال موسمها الفني الـ 61 بهذه المناسبة، حيث يقدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، رومانس الفيولينه (الكمان) والأوركسترا مصنف 40 في سلم صول الكبير، والسيمفونية الأولى مصنف 21 في سلم دو الكبير، والخامسة مصنف 67 في سلم دو الصغير.

ويقوم بالعزف المنفرد على آلة الفيولينه رائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، ياسر الصيرفي، بينما يقود الأوركسترا المايسترو أحمد الصعيدي، القائد الأساسي للأوركسترا.


Advertisements

أخبار تهمك

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نجم ريال مدريد يكشف سر رفضه الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

01:35 ص

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

01:31 ص

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status