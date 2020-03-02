دار الأوبرا تحتفي بميلاد بيتهوفن الـ250

تحتفي دار الأوبرا المصرية اليوم بمناسبة مرور 250 عاما على مولد المؤلف الموسيقي النمساوي الشهير لودفيغ فان بيتهوفن (1770-1827) بالتزامن مع احتفالات فنية وثقافية بالمناسبة في العالم.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الأوركسترا خلال موسمها الفني الـ 61 بهذه المناسبة، حيث يقدم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، رومانس الفيولينه (الكمان) والأوركسترا مصنف 40 في سلم صول الكبير، والسيمفونية الأولى مصنف 21 في سلم دو الكبير، والخامسة مصنف 67 في سلم دو الصغير.



