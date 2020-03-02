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ملخص مباراة - ريال مدريد 2 × 0 برشلونة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:14 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد مرعي
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قاد النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور وزميله ماريانو دياز فريقهما ريال مدريد لحسم كلاسيكو الارض ضد برشلونة، في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني، والذي أقيم على ارضية ملعب سانتياجو برنابيو، وتابعه نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو من المدرجات.

وسجل جونيور هدف المباراة الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد أن تلقى تمريرة جميلة من توني كروس، وأودعها في الزاوية الضيقة لتير شتيجن حارس برشلونة. 

وبنفس الطريقة أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92.

ويعرض الفجر الرياضي ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلال التقرير التالي:

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