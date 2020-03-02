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بعد حسم الكلاسيكو | فينيسيوس يقهر ميسي .. وماريانو "الأسرع"

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:59 ص
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فينسيوس جونيور
فينسيوس جونيور
عبد القادر عرابي
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حسم فريق ريال مدريد "كلاسيكو الأرض" ضد غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس بملعب "سانتياجو بيرنابيو" لحساب الجولة 26 من الدوري الإسباني.

 

وإستطاع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 71، بينما أضاف البديل ماريانو دياز الهدف الثاني في الدقيقة 92.

 

وحمل هدفي النادي الملكي رقمين مميزين لكل منهما على حدة، حيث أصبح البرازيلي الشاب أصغر المسجلين في الكلاسيكو منذ بداية القرن الحالي.

 

وسجل جونيور الهدف الأول له في تاريخ لقاءات الكلاسيكو بسن 19 عاماً و233 يوماً، ليحطم الرقم السابق والمسجل باسم أسطورة برشلونة ليونيل ميسي، والذي سجله بعمر 19 عاماً و259 يوماً في مارس عام 2007، حين سجل ثلاثية في مركى إيكر كاسياس.

 

بينما أصبح ماريانو دياز أسرع بديل يسجل في لقاءات الكلاسيكو منذ مطلع القرن الحالي، حيث سجل الهدف الثاني عقب دخوله بـ50 ثانية فقط.

 

واحتل ريال مدريد صدارة الليجا بفضل هذا الفوز برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة، والذي تراجع للمركز الثاني.

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