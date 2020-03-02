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مواعيد مباريات النصر السعودي في شهر مارس

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:54 ص
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النصر السعودي
النصر السعودي
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمعارك شهر مارس، والتي تم تقليص عددهم إلى 4 لقاءات فقط بدلًا من 5، وذلك بعدما تم تأجيل مباراته أمام سباهان في دوري أبطال آسيا بسبب فيروس كورونا.

وكان قد أنهى النصر معركة فبراير الماضي بأقل الخسائر، بعدما تعادل في 3 لقاءات وفاز في مثلهم.

ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول مباريات النصر في شهر مارس

-السبت 7 مارس.. الفيصلي ضد النصر في الجولة 21 من الدوري السعودي.

- الأربعاء 11 مارس.. الرائد ضد النصر في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

- الأحد 15 مارس.. الأهلي ضد النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

- الجمعة 20 مارس.. الهلال ضد النصر في الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن النصر يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة.

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