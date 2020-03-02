سبب انهيار مغنية شهيرة على المسرح بالبكاء





انهارت النجمة العالمية مادونا، على المسرح وبدأت في البكاء خلال جولتها الغنائية الأخيرة.





ولم تستطيع المغنية البالغة من العمر 61 سنة كان عليها أن تتحمل الاستمرار في الرقص بعد سقوطها على الرغم من إصابات في ركبتها وفخذها.





وعلى الرغم من الألم، فإن مادونا التي اعتمدت على عكاز من أجل المشي، استمرت على مدار ساعتين ونصف الساعة بأداء العرض بعد الانهيار في البكاء على خشبة المسرح.





وتلقت مادونا المساعدة من أحد راقصيها بعد الحادث الذي وقع في لو جراند ريكس مساء الخميس الماضي.











