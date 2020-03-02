Advertisements
Advertisements
Advertisements

سبب انهيار مغنية شهيرة على المسرح بالبكاء

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

انهارت النجمة العالمية مادونا، على المسرح وبدأت في البكاء خلال جولتها الغنائية الأخيرة.

ولم تستطيع المغنية البالغة من العمر 61 سنة كان عليها أن تتحمل الاستمرار في الرقص بعد سقوطها على الرغم من إصابات في ركبتها وفخذها. 

وعلى الرغم من الألم، فإن مادونا التي اعتمدت على عكاز من أجل المشي، استمرت على مدار ساعتين ونصف الساعة بأداء العرض بعد الانهيار في البكاء على خشبة المسرح.

وتلقت مادونا المساعدة من أحد راقصيها بعد الحادث الذي وقع في لو جراند ريكس مساء الخميس الماضي. 



Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر تفاصيل الحالة المصابة بفيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجم ريال مدريد يكشف سر رفضه الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 5 ساعات

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

منذ ساعة و نصف

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ حوالي 3 ساعات

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

01:35 ص

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تمرد لاعبي الزمالك

01:31 ص

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status