رد فعل غريب من كريستانو رونالدو بعد فوز ريال مدريد علي برشلونة (فيديو)

حضر اللاعب الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي مباراة ريال مدريد ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشهدت المباراة فوز نادي ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ سجلهم كل من البرازيلي فينسيوس جونيور و ماريانو دياز في المباراة التي جمعت يبن الريال ضد برشلونة مساء الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

والتقطت الكاميرات رد فعل اللاعب الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو بعد فوز نادي ريال مدريد أمام نظيره نادي برشلونة والذي جعل النادي الملكي يصعد لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 26 جولة بينما تراجع نادي برشلونة الي المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الاسبانية بعد الهزيمة بثنائية علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد أمام الريال.

يذكر أن النجم الدولي البرتغالي كرستيانو رونالدو قد انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي منذ عامين قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.