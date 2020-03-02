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"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:53 ص
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اتهمت مروة عبداللطيف، المقيمة بقرية السحايت التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، "أحمد.م.أ" المقيم بذات القرية بتعذيب ابن شقيقها محمد هاني عبداللطيف، والذي يبلغ من العمر 9 سنوات، بجلده مرارا بخرطوم وسلك كهرباء على جسده، وإصابته بجروح وكدمات في الوجه والظهر وبعض المناطق الحساسة، حيث إن المتهم هو جد الطفل من ناحية والدته.

وأضافت عمة الطفل، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن محمد يعيش مع جده من ناحية والدته "أحمد.م.أ" منذ أن توفي والد الطفل منذ أربعة أشهر وقيام والدته بتركه وتزوجت، وتركته فريسة لعذاب جده الذي يمكث معه، حيث يقوم بتعذيبه بطرق قاسية للغاية دون وجود سبب، فيقوم بجلده على جسده حتى يتورم وينزف دما، ويضربه على وجه حتى يتورم أيضا، مؤكدة أنها قد طالبت بأخذه من جده لسوء المعاملة فكان الرد هو الرفض كون أن قانون الحضانة يقف في صالحهم.

وأوضحت عمة الطفل، أنها عند رؤيتها للطفل صدمت بما رأته وذهبت به على الفور لمستشفى الحامول المركزي لاستخراج تقرير طبي يثبت الأضرار التي لحقت بالطفل نتيجة تعذيب جده، وكذلك تحرير محضر ضد الجد يحمل الرقم 5830 إداري الحامول.

وطالبت مروة، بسرعة تدخل الجهات المعنية وخاصة المجلس القومي للأمومة والطفولة لإنقاذ محمد من التعذيب الوحشي والمعاناة المستمرة الذي يعيشها مع جده الذي يستوحش يوما بعد يوما في تعذيبه.
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
"انقذوا محمد".. حكاية طفل يتعرض لتعذيب وحشي بكفر الشيخ (صور)
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الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ تعذيب

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