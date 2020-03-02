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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2- 3 - 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:22 ص
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كرة القدم
كرة القدم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الإثنين 2 - 3 - 2020، أبرزها مباراة بورتسموث ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

 

بورتسموث ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة الـ23"

 

سانتا كلارا ضد بورتو، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

 

بنفيكا ضد موريرنسي، تقام المباراة في تمام الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ19"

 

يوسفية برشيد ضد اتحاد طنجة، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

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