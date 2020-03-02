حقيقة مرور الفنان الكبير محمود ياسين بأزمة صحية





نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن يكون غياب والدها عن عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب مروره بأزمة صحية.





وأكدت في تصريحات صحفية أنه لم يحضر العزاء لأنه لا يقدر على الذهاب وليس لأي أسباب أخرى.



