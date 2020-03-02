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حقيقة مرور الفنان الكبير محمود ياسين بأزمة صحية

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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نفت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن يكون غياب والدها عن عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب مروره بأزمة صحية.

وأكدت في تصريحات صحفية أنه لم يحضر العزاء لأنه لا يقدر على الذهاب وليس لأي أسباب أخرى.

وأشارت في سياق آخر، إلى اقتناع والدها والأسرة بقرار اعتزاله التمثيل.

وأضافت: "الشباب يعانون من التصوير طول ساعات التصوير التي تصل إلى 20 ساعة أحيانا، فما بالكم بوالدي الذي لا يمكنه العمل تحت هذا الضغط بسبب ظروفه الصحية".



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الكلمات المفتاحية

محمود ياسين رانيا محمود الفجر الفني

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