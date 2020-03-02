تعليق عمرو أديب على اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

أعلن الإعلامي عمرو أديب، أن هناك بيانا مشتركا بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية يفيد بأنه تم كشف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد لشخص أجنبي في مصر، وظهرت عليه أعراض بسيطة، وتم عزله في مستشفى المخصص للعزل، وجار فحص المخالطين له.



وعقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضاائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "الناس اللي كانت قلقانة.. ربك كريم طلع في حد عنده كورونا"، موضحا أن الحالة لشخص أجنبي وليس مصريا، وجار فحص المخالطين له، منوها بأن البيان أكد أن الشخص حالته مستقرة.



وأضاف، "زي ما قالت وزيرة الصحة.. الكورونا جاية جاية، عايز الناس تنام سعيدة ومرتاحة بقى، لما جت حالة تم الإعلان فورًا".