عاجل.. الصحة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن بيان مشترك من وزارة الصحة المصرية، والصحة العالمية، عن اكتشاف حالة مصابة لأجنبي بفيروس كورونا، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وكانت أكدت الدكتورة هالة زيد، وزيرة الصحة، أن مصر لن تستطيع ألا تعلن عن أي إصابة بفيروس كورونا، كما تلتزم بالشفافية وبالمواثيق الدولية، معلقة: "لا يوجد دولة في العالم لديها حرية إخفاء معلومات عن فيروس كورونا، وإذا لم تعلن الدولة، تعلن بعد 48 ساعة منظمة الصحة العالمية".

