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ماذا قال تامر حسني للسقا في عيد ميلاده

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:50 ص
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بوابة الفجر
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هنأ الفنان تامر حسني، الفنان أحمد السقا بمناسبة عيد ميلاده الـ 47.

وكتب حسني، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: "كل سنة وإنت صديق عمر وأرجل وأنضف القلوب ونجم الدنيا كلها، وربنا يحفظك لأهل بيتك وكل اللي بيحبوك".

الفنان أحمد السقا، من عائلة فنية فوالده هو المخرج صلاح السقا وجده عبده السروجي المغني.

ودرس السقا في الأكاديمية العربية للفنون وهو متزوج ولديه طفل اسمه ياسين وطفله واسمها ناديه وطفل اسمه حمزه. والده الفنان والمخرج محمد صلاح الدين السقا مدير مسرح العرائس.


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منوعات فن الفجر الفني السقا

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