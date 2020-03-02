نتائج مباريات اليوم الأحد 1- 3 - 2020.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو تحت أنظار رونالدو.. وانتصار ساحق لبيراميدز وتعثر المصري بالكونفدرالية
نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 1 - 3 - 2020، أبرزها فوز ريال مدريد بالكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.
ويعرض لكم
"الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت:
نتائج مباريات
اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "ذهاب دور الـ8"
زاناكو ضد بيراميدز،
بيراميدز يسحق زاناكو الزامبي بنتيجة 3-0.
المصري ضد نهضة
بركان، سقط المصري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
نتائج مباريات
اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"
توتنهام ضد وولفرهامبتون،
أنتهت المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 3-2.
إيفرتون ضد مانشستر
يونايتد، أنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
نتائج مباريات
اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"
ريال مدريد ضد
برشلونة، حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض لصالحه، بنتيجة 2-0.
نتائج مباريات
اليوم في كأس كاراباو "المباراة النهائية"
أستون فيلا ضد
مانشستر سيتي، توج السيتيزنز باللقب على حساب أستون فيلا، بعد التغلب عليه بنتيجة
2-1.