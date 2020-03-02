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نتائج مباريات اليوم الأحد 1- 3 - 2020.. ريال مدريد يحسم الكلاسيكو تحت أنظار رونالدو.. وانتصار ساحق لبيراميدز وتعثر المصري بالكونفدرالية

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:46 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم، حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 1 - 3 - 2020، أبرزها فوز ريال مدريد بالكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت:

نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "ذهاب دور الـ8"

زاناكو ضد بيراميدز، بيراميدز يسحق زاناكو الزامبي بنتيجة 3-0.

المصري ضد نهضة بركان، سقط المصري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

توتنهام ضد وولفرهامبتون، أنتهت المباراة بفوز وولفرهامبتون بنتيجة 3-2.

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، أنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"

ريال مدريد ضد برشلونة، حسم ريال مدريد كلاسيكو الأرض لصالحه، بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في كأس كاراباو "المباراة النهائية"

أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، توج السيتيزنز باللقب على حساب أستون فيلا، بعد التغلب عليه بنتيجة 2-1.

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