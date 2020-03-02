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رئيس الجالية المصرية بإيطاليا: هناك شفافية في الإعلان عن الإصابات بالاسم والدولة

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:56 ص
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أمنية فوزي
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قال عادل عامر، رئيس الجالية المصرية في إيطاليا، إن إجراءات الحكومة الإيطالية بشأن فيروس كورونا صارمة، مؤكدًا أن هناك شفافية في الإعلان عن الإصابات بالاسم والدولة في الإعلام الإيطالي.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد، أن الجالية المصرية بإيطاليا على اتصال مباشر مع السفارة المصرية.

ولفت رئيس الجالية المصرية في إيطاليا، إلى أن المدن الشمالية في إيطاليا هي الأكثير تأثرًا بفيروس كورونا، من المدن الجنوبية، التي لا تتجاوز الإصابات بها إصابة واحدة.
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الكلمات المفتاحية

كورونا رئيس الجالية المصرية بايطاليا ايطاليا

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