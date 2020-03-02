Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:37 ص
Advertisements
عدلي القيعي
عدلي القيعي
هيثم موسى
Advertisements

قال تامر عبدالحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الزمالك سيطر على الكرة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2004، والأهلي فاوضني بعدها باعتباري أحد افضل اللاعبين بالزمالك.

 

وأكد تامر عبدالحميد في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي يتبع طريقة إيقاع الزمالك، فيقوم بالتعاقد مع نجوم الزمالك من أجل إيقاعه وهذا ما حدث معي وتكرر مع كهربا حديثا وتكرر مع أكثر من لاعب"

 

وأوضح: "عدلي القيعي قام بطلبني لعقد جلسة، وذهبت احتراما له وهو عرض علي الرحيل إلى أحد الأندية والانتقال بعدها للأهلي فهذه الخطة يعتمد عليها الأهلي من زمان"

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور محمود الخطيب محمد صلاح عدلى القيعى حسام البدري تامر عبد الحميد بيراميدز اون سبورت الزمالك الدوري المصري الدورى المصرى الاهلي الاهلى الأهلي اخبار الرياضة اخبار الدوري المصري

أخبار تهمك

أول تعليق من قاتل برشلونة بعد الكلاسيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

منذ ساعة

بوسكيتس يكشف سبب خسارة برشلونة من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 7 ساعات

عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا بمصر

منذ أقل من ساعة

رقما قياسيا لكورتوا لم يحقق منذ 45 عاما في الكلاسيكو

منذ 38 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد| عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق.. أزمة جديدة تضرب الأبيض وفرمان من مرتضى

منذ أقل من ساعتين

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

منذ ساعة و نصف

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

القيعي: محمد صلاح تسبب في ارتفاع سعر نجم الأهلي

عدلي القيعي يرد على رئيس الزمالك ويسخر من اتهاماته (فيديو)

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

خالد الغندور يعلق علي صفقة انضمام كهربا للأهلي ويكشف موعد انطلاق قناة الزمالك

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

12:28 ص

نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

12:37 ص

تقييم لاعبي برشلونة أمام ريال مدريد (الأسوأ والأفضل)

11:58 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status