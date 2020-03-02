نجم الزمالك السابق يكشف خطة القيعي لتهريبه من القلعة البيضاء

قال تامر عبدالحميد دونجا، نجم نادي الزمالك السابق، إن نادي الزمالك سيطر على الكرة المصرية منذ عام 2000 وحتى 2004، والأهلي فاوضني بعدها باعتباري أحد افضل اللاعبين بالزمالك.

وأكد تامر عبدالحميد في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي يتبع طريقة إيقاع الزمالك، فيقوم بالتعاقد مع نجوم الزمالك من أجل إيقاعه وهذا ما حدث معي وتكرر مع كهربا حديثا وتكرر مع أكثر من لاعب"

وأوضح: "عدلي القيعي قام بطلبني لعقد جلسة، وذهبت احتراما له وهو عرض علي الرحيل إلى أحد الأندية والانتقال بعدها للأهلي فهذه الخطة يعتمد عليها الأهلي من زمان"