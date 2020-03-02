أول تعليق من مدرب برشلونة عقب لهزيمة من ريال مدريد

قلل كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة من أهمية خسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدفين دون رد بكلاسيكو الأرض، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الأسباني "الليجا".

سيتين قال عقب نهاية المباراة :"قدمنا شوط أول رائع جدًا لكن في الشوط الثاني كانوا أفضل منا .. لقد ضغطوا علينا ثم جاء هدفهم ".

وأضاف :"هذه الهزيمة ليست لها أهمية كبيرة, ما زال هنالك عدة جولات متبقية في الليجا".

وأشار :"لا يجب أن نعتقد أن ميسي هو الوحيد الذي يسجل الأهداف، هناك لاعبون أخرون في الفريق".

وأوضح :" لا يزال هناك الكثير من المباريات في الليجا، وقد يتغير الكثير".

وزاد :"الخسارة اليوم ليست حاسمة، لا يزال هناك الكثير في الليجا، وسوف يكون هناك الكثير من المنعطفات في الجولات المقبلة"