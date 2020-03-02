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قيادي إخواني سابق: نهاية الجماعة في تركيا ستكون مأساوية

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:29 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن هناك انقسامات حقيقية في الجماعة الإرهابية الآن، مشيرًا إلى أن نهاية الإخوان في تركية ستكون مأسوية، وهذا الأمر واضح لأي شخص يستطيع قراء المشهد التركي الداخلي".

ولفت "نوح"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، ألمذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن تركيا الآن "تغلي" على الإخوان، بسبب سياسة الرئيس التركي خلال الفترة الاخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدخل انقرة في العديد من الملفات، وغير قادر على الخروج منها، لأن هذا الأمر قد يترتب عليه الكثير من الأضرار.
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الكلمات المفتاحية

تركيا اﻻخوان

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