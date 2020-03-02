"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا وتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية، تؤكد من خلاله على موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم وحاصلين على مؤهلات عليا للعمل بالحصة وذلك بمقابل ٢٠ جنيها للحصة الواحدة.





واشترط القرار على عدم المطالبة بالتعيين مستقبلًا على ميزانية الدولة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي لسد العجز.



