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"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:17 ص
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وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما وعاجلا وتم تعميمه على جميع المديريات التعليمية، تؤكد من خلاله على موافقة وزارة المالية على الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم وحاصلين على مؤهلات عليا للعمل بالحصة وذلك بمقابل ٢٠ جنيها للحصة الواحدة.

واشترط القرار على عدم المطالبة بالتعيين مستقبلًا على ميزانية الدولة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي لسد العجز.

وطالبت الوزارة، في المستند الذي حصلت عليه "الفجر" من المديريات التعليمية موافاة الوزارة بكشوف أسماء المعلمين الذين يتم الاستعانة بهم في مسابقة ٣٦ ألف معلم للعمل بالحصة حتى تتمكن الوزارة من أخذ الموافقة الأمنية عليهم.
"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)
"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)
"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)
"الحصة بـ20 جنيها".. "التعليم" تفتح باب العمل للمؤهلات العليا (مستندات)
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الكلمات المفتاحية

وظائف مؤهلات عليا الحصة التعليم اخبار مصر

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