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محافظ البحر الأحمر: السياحة في الغردقة شاطئية.. ومتحف الآثار سيحقق التنوع

الإثنين 02/مارس/2020 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على افتتاح متحف الغردقة الجديد قائلًا: "المتحف متنوع ويضم قطعا ثرية فرعونية وقبطية وإسلامية"، مشيرا إلى أن مساحته كبيرة للغاية.

وقال "حنفي "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن حركة السياحة بالغردقة تتسم بالطابع الشاطئي وبعض السياح كانوا يتوجهون إلى الأقصر بعد إنهاء رحلاتهم بالغردقة للاستمتاع بالسياحة الثقافية وهو ما يوفره المتحف، مشيرًا إلى أن المتحف يشمل مناطق تسوق.

وأضاف، أن أسعار تذاكر دخول المتحف تصل إلى 200 جنيه للأجانب و100 للطفل الأجنبي، في حين تصل إلى 80 جنيها للمصريين و40 جنيها للأطفال والطلاب.

وحول الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا بالمنافذ قال: هل إحنا محتاجين نحلف للناس إننا الحمد لله معندناش أي حاجة.. إحنا بناخد كافة الإجراءات الوقائية "، لافتا إلى أنه تم إجراء تحاليل لحالتين من السياح مشتبه فيهما وجاءت النتائج سلبية.

واستطرد محافظ البحر الأحمر قائلًا: "مواقع التواصل الاجتماعي تسبب حالة رعب لدى الموطنين من فيروس كورونا".
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