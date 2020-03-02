جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب مباراة الكلاسيكو



استطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنا

بيو.