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أول تعليق من قاتل برشلونة بعد الكلاسيكو

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:04 ص
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جونيور
جونيور
علي نبوي
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عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على برشلونة بكلاسيكو الأرض بهدفين دون رد في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال اللاعب البرازيلي عقب نهاية المباراة :"هذه أفضل أمسية لي مع ريال مدريد ، لقد كنت اعمل كثيرًا من أجل هذه اللحظة".

وأضاف :"‏ما حدث اليوم في الهدف بيني وبين توني كروس كنا دائمًا نقوم بمثله في التدريبات، واليوم تحققت في المباراة".

وتابع :"علينا أن نواصل العمل، أنا العب في أفضل ناد في العالم، وأريد أن تكون الجماهير سعيدة".

وزاد :"علينا مواصلة العمل والمضي قدما من أجل جماهيرنا الكبيرة، فأن أتدرب بجد وأعرف بأن اللحظة المناسبة ستصل".

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رياضة جونيور الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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