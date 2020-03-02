خبير بالمحليات: 30 ألف موقف سيارات عشوائي في مصر

قال الحسين حسان، خبير المحليات، إن عدد الموقف الرسمية في مصر 700 موقف، بينما الموقف العشوائية في مصر يقدر بأكثر من 30 ألف موقف عشوائي.



وتابع "حسان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المحافظات غير قادرة على تطوير المواقف الغير عشوائية، مشددًا على ضرورة أن تقوم المحافظات بتقنين الموقف العشوائية، لزيادة عائدات الدولة، وتنظيم العمل في هذه المواقف.



ولفت إلى ضرورة الاستفادة من الموقف من خلال اعداد مطاعم ومقهي، وتنظيم العمل، لأن هذا من شأنه يعود بالإيجاب على ميزانية الدولة.

