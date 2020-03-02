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وزيرة التضامن: "نعلن عن حالة صحوة للمجتمع المصري"

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:14 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "وعي للتنمية الاجتماعي" نهج جديد تتبعه وزارة التضامن الاجتماعي، متابعة: "نعلن عن حالة صحوة للمجتمع المصري، ونعمل على نشر الوعي بين المواطنين".

وأكدت "القباج"، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الثقافة لا تقل أهمية عن الاقتصاد والبنية التحتية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التربية الإيجابية للأطفال أحد أهم السياسات التي تعمل عليها الوزارة، معلقة: "الفكر والوعي هما الكهرباء التي تحرك الإنسان".
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن صحوة

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