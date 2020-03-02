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أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:02 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز على نادي برشلونة، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل الهدف الأول النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اختراقه لدفاعات برشلونة، ووضعها في الزاوية اليمني للحارس تير شتيجن في الدقيقة 71، ثم أضاف ماريانو دياز الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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