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كلاسيكو الأرض| الأفضل والأسوأ في ريال مدريد بعد الفوز أمام برشلونة

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:01 ص
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الكلاسيكو
الكلاسيكو
علي خلاف
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حسم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد قمة كلاسيكو الأرض بتغلبه بهدفين نظيفين أمام ضيفه برشلونة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب «سنتياغو برنابيو» ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.


ريال مدريد يتفوق في قمة كلاسيكو الأرض

سجل اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال الأول في الدقيقة 71 من عمر الشوط الثاني الذي شهد تفوق كامل لأبناء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ضد الضيوف فريق برشلونة الذي لم يحضر في النصف الثاني من عمر قمة كلاسيكو الأرض وقبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة ضاعف ماريانو النتيجة بالهدف الثاني الذي كتب فوز الملكي واستعداده الصدارة.


ترتيب ريال مدريد وبرشلونة بعد فوز الملكي

بهذا الفوز استعداد ريال مدريد قمة الدوري الإسباني بوصوله للنقطة 56 بفارق نقطة وحيده عن ملاحقه برشلونة الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ55 في الترتيب الثاني.


أداء ريال مدريد جيد من عناصر ريال مدريد

بالحديث عن الأفضل والأسوأ من بين عناصر فريق ريال مدريد فالطبع الاعب البرازيلي كاسيميرو هوا صاحب التقييم الأعلى في المباراة (7.57) حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى الضيوف فريق برشلونة من خلال انطلاقته من الجبهة اليمنى بالإضافة إلى الاعب البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيور هدف الريال الأول في الدقيقة 71 والذي قص شريط الأهداف وترجم سيطرة الملكي.


الأسوأ بين عناصر ريال مدريد

قدم جميع عناصر ريال مدريد أداءا جيدا في مباراة كلاسيكو الأرض لكن يبقى البديل ماريانو دياز صاحب التقييم الأقل (6) نظراً لمشاركته القليلة والتي كانت فعالة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المواجهة.
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