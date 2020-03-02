أحمد موسى: قطر تخفي ظهور حالات مصابة بـ كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر تخفي ظهور حالات مصابة بـ كورونا، مشيرا إلى أن الدوحة أعلنت إصابة 3 حالات بفيروس كورنا المستجد "كوفيد-19" لكنها تخفي إصابة عشرات المواطنين".



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن قطر تخفي عشرات الإصابات بفيروس كورونا؛ خوفًا من عدم إقامة مباريات كأس العالم في الدوحة، مؤكدًا أن قطر لا تمتلك شفافية واضحة فى الإعلان عن الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "هناك حالة رعب في قطر من كورونا".



وأشار، إلى أنه لا توجد دولة في العالم أخذت إجراءات بمنع المصريين من دخولها سوى قطر، متابعا: "مصر تتعامل بشفافية وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر نفي وجود إصابات".



وأكد الإعلامي، أن الكويت لم تمنع دخول المصريين إليها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

