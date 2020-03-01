Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف حساب كيكي سيتين بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
حقق ريال مدريد فوز مهم على برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد سجلهم الجناح فينسيوس جونيور والبديل ماريانو دياز، ليصعد المرينجي للمركز الأول ويزيح البارسا من الصدارة.


وتولي كيكي سيتين الإدارة الفنية لبرشلونة يناير الماضي عقب رحيل المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى بسبب خروج البارسا من نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى.


وقاد سيتين برشلونة فى 11 مباراة من بينهم 7 مباريات ببطولة الدوري الإسبانى فاز فى 5 منهم على حساب كل من غرناطة وليفانتي وريال بيتيس وخيتافي وإيبار وخسارتين أمام فالنسيا وريال مدريد ولم يتعادل فى اى مباراة.


بينما على مستوي دوري أبطال أوروبا قاد سيتين البارسا فى مباراة واحدة أمام نابولى فى ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.


بينما خرج البلوجرانا من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد اتليتك بيلباو بعد الخسارة بهدف دون رد بينما حقق فوز وحيد على حساب ليجانيس.


ليصبح سيتين قاد البارسا فى 11 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر فى 3 مباريات.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من مباراتي صن داونز

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ حوالي 3 ساعات

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم الأحد| عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق.. أزمة جديدة تضرب الأبيض وفرمان من مرتضى

منذ أقل من نصف ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs barca live

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من فعل من كارتيرون بعد أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

منذ ساعة الا ربع

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

09:50 م

عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

11:16 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status