كشف حساب كيكي سيتين بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوز مهم على برشلونة ضمن مباريات الجولة ال 26 من بطولة الدوري الإسبانى بهدفين دون رد سجلهم الجناح فينسيوس جونيور والبديل ماريانو دياز، ليصعد المرينجي للمركز الأول ويزيح البارسا من ال صدارة.







وتولي كيكي سيتين الإدارة الفنية لبرشلونة يناير الماضي عقب رحيل المدرب الإسبانى ارنستو فالفيردى بسبب خروج البارسا من نصف نهائي كأس السوبر الإسبانى.





وقاد سيتين برشلونة فى 11 مباراة من بينهم 7 مباريات ببطولة الدوري الإسبانى فاز فى 5 منهم على حساب كل من غرناطة وليفانتي وريال بيتيس وخيتافي وإيبار وخسارتين أمام فالنسيا وريال مدريد ولم يتعادل فى اى مباراة.





بينما على مستوي دوري أبطال أوروبا قاد سيتين البارسا فى مباراة واحدة أمام نابولى فى ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





بينما خرج البلوجرانا من بطولة كأس ملك إسبانيا على يد اتليتك بيلباو بعد الخسارة بهدف دون رد بينما حقق فوز وحيد على حساب ليجانيس.