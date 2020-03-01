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موعد مباراة برشلونة المقبلة.. بعد السقوط أمام ريال مدريد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:55 م
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ميسي وراموس
ميسي وراموس
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزا ثمينا على غريمه الأزلي برشلونة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وأحرز فينيسيوس جونيور هدف اللقاء الوحيد لصالح ريال مدريد، بعدما استغل تمريرة سحرية من زميله توني كروس ليضعها في شباك برشلونة عند الدقيقة 71.


وبهذا الفوز؛ يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 55 نقطة في المركز الثاني.


وفيما يلي موعد مباراة برشلونة القادمة:-

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره ريال سوسيداد، مساء يوم السبت الموافق 7 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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