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فريدة سيف النصر تُصاب بورم في وجهها وتطالب جمهورها بالدعاء (صورة)

الأحد 01/مارس/2020 - 11:52 م
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فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، اليوم الأحد الموافق 1/3/2020، عن إصابتها بورم في وجهها، مُطالبة جمهورها بالدعاء لها.

ونشرت فريدة سيف النصر، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح شكل الورم الذي أصابها بسبب خراج في الأسنان.

وأوضحت فريدة سيف النصر، أنها تعاني من آلام شديدة على الرغم من تناولها للمسكنات، مطالبة من جمهورها الدعاء لها.

وعلقت فريدة سيف النصر على صورتها، قائلة: "ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد أول مرة أبكي زي الأطفال أنا أصلا بأتحمل لكن مش قادرة.. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق إنذار صحيت باصوت في نص الليل، ودي رابع مرة يحصل لي حاجة غريبة في وشي وأكون باشتغل يعني مش وقته استغفر الله أحسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لا اعتراض..عاملة زي الكورة الكفر عينية مقفولة وبؤي مدلدل حتى حواجبي وارمه يخرب بيت كده أنا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش أنا رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمد لله مش هزار تحت أسنان سليمة 4 خراريج إزاي مش عارفين عملنا بانوراما كاملة والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية وأوجمنتين وبعدين يقرر في إيه؟".

وأضافت فريدة سيف النصر: "هو نفسه بيسأل في إيه؟ هو أنا اللي هاعرف يا دكتوووووور..وطبعا الفليكتور منيمني على روحي لأن الألم الحمدلله ما يتحملوش إلا حد مستسلم لإرادة ربنا ويشكره.. المشكلة الشغل ومافيش وقت لا حول ولا قوة إلا بالله..لازم يصوروا من غيري وأنا وافقت هاعمل إيه!..؟؟ قدر الله وما شاء فعل حاضر حبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضية والحمد لله هو مابيجيبش حاجة وحشة أبدا قضا أخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم أنا جاهزة.. ادعوا لي.. آسفة عالصورة بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده أنا لسه منزلة عالصفحه لايف بالنظارة الفراشة امبارح باين طلعت فراشة ملوثة…الأذان سلام بقي".

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