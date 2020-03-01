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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:52 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتهى منذ قليل لقاء كلاسيكو الأرض الذي جمع بين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم الأحد.


واستطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز بهدف دون رد أمام برشلونة، سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 71، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.


ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس يوم الأحد المقبل الموافق الثامن من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ويقام اللقاء عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، بعدما حقق الفوز في لقاء الليلة.
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