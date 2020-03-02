أبرز ما قدمه صندوق تحيا مصر لتطوير المنظومة التعليمية

بعد تأسيس صندوق تحيا مصر منذ 5 سنوات كان دعم المنظومة التعليمية ضمن مشروعات الصندوق التي يدرسها ففي بدايته عام 2015 قام بتدريب 10 آلاف معلم في إطار تطوير التعليم ضمن مشروع تدريب المعلمين بميزانية 20 مليون جنيه حيث يوجد دفعات تتدرب في مصر أما المتفوقين يسافرون إلى الخارج بهدف تدريب المدربين، كما درس صندوق تحيا مصر إنشاء مدارس نموذجية للتعليم الأساسي بالتعاون مع هيئة المعونة الكندية ومنظمات المجتمع المدني نظرا لأن التعليم هو الأساس.



كما عمل صندوق تحيا مصر مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بتطوير التعليم وإعادة مدارس المتفوقين التجريبية النموذجية بالمحافظات، وإعادة فصل المتفوقين بكل مدرسة على مستوى المنطقة التعليمية لإصلاح المنظومة بشكل كامل.



وفي إطار عمل صندوق تحيا مصر على دعم المنظومة التعليمية افتتح وزير التعليم الدكتور طارق شوقي الأحد بمرافقة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر عددًا من المشروعات التعليمية والتي تم تطويرها من صندوق تحيا مصر داخل قرى محافظة سوهاج.



وأزاح وزير التعليم الستار عن مدرستي الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة، والشيخ زين الدين الإبتدائية، وتفقد عددًا من فصول المدارس وأشاد بجهود صندوق تحيا مصر في التطوير والمساعدة في تقديم الخدمات التعليمية في مختلف المحافظات.



وبلغت تكلفة التطوير والصيانة الشاملة بالمدرسة الإبتدائية المشتركة بقرية الشيخ زين الدين حوالي 1.5 مليون جنيه حيث ضمت 12 فصلًا بها 500 تلميذ وتلميذة، وجرت عملية التطوير بمعرفة صندوق " تحيا مصر " ومؤسسة مصر الخير، وتم عمل ملعب نجيل صناعي بالمدرسة.



أما مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة يبلغ عدد طلابها 455 تلميذ وتلميذة، وتم تطويرها وإنشاء جناح جديد بها بتكلفة بلغت 5.5 مليون جنيه، وقد تم صيانة الجناح القديم صيانة تامة وتجديد الأثاث المدرسي وكان الهدف من إنشاء جناح جديد هو تقليل كثافة الطلاب في الفصول ليصبح عدد الطلاب في الفصول من 35 إلى 40 طالبا بدلًا من 55 طالب.



يشار إلى أنه في العام الماضي 2019 قام صندوق تحيا مصر على دعم مبادرة العالم الجليل الراحل أحمد زويل في إنشاء صرح للبحث العلمي وهو جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا حيث قام بدعم الجامعة بمبلغ 410 مليون جنيه كتبرع بهدف إستكمال الأعمال اللازمة للإنتهاء من التجهيزات الخاصة بالجامعة، وفتح حساب باسم الجامعة لتلقي التبرعات، بتمويل 410 مليون جنيه.



كما حرص صندوق تحيا مصر على دعم المبادرة الرئاسية " المعلمون أولا" نحو مجتمع يفكر ويبدع حيث وفر الصندوق التمويل اللازم لمبادرة المعلمون أولًا بهدف تأهيل المعلمين على أحدث طرق وأدوات التدريس الحديثة حيث تم تدريب 10 آلاف معلم بتمويل 80 مليون جنيه.



وفي عام 2017 أطلق الصندوق على العام عام التعليم في إطار تطوير المنظومة التعليمية في مصر وذلك بإنشاء شركة مستقلة عن الوزارة تسمى " مصر لإدارة التعليم " ويتم الإستعانة بخبراء في هذا المجال، ومهمة الشركة إدارة مدارس خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم إلى جانب إنشاء صندوق" مصر للتعليم الخيري".

