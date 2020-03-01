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الأهلي يجهز عرض ضخم للحفاظ على محمد الشناوي

الأحد 01/مارس/2020 - 11:43 م
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محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد جمال
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يسعى النادى الأهلي للحفاظ على نجم الفريق محمد الشناوي حارس المرمي والذى يقدم مستويات مميزة مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، ان مسؤلو النادي الأهلي يقومون بمفاوضة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول القلعة الحمراء، من أجل تعديل عقده.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "أن النادي الأهلي قام بتعديل عقد الشناوي من حيث الراتب السنوي ويقومون في الوقت الجاري بمفاوضه لتمديد عقده من حيث مدة العقد"

وكان النادي الأهلي قد حقق فوز مهم بهدفين دون رد على حساب صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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