Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الزمالك اليوم الأحد| عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق.. أزمة جديدة تضرب الأبيض وفرمان من مرتضى

الأحد 01/مارس/2020 - 11:40 م
Advertisements
اخبار الزمالك اليوم
اخبار الزمالك اليوم
حسام مجدي
Advertisements
شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 1 مارس العديد من الأخبار الهامة والأنباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها عرض إنجليزي لخطف نجم الفريق وأزمة جديدة تضرب النادي وفرمان جديد من مرتضى منصور وغيرها من الأخبار الهامة.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

لاعبو الزمالك يغادرون المران بسبب المستحقات
غادر بعض لاعبي فريق الزمالك مقر النادي مساء اليوم بدون خوض المران المحدد له من قبل الخامسة مساءًأ.
ورفض بعض لاعبي الفريق التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة ليتركوا النادي ويستقلوا سيارتهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم.
ويحاول مسئولو الزمالك إنهاء الأمر في الساعات المقبلة وصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبين قبل السفر إلى تونس ومواجهة فريق الترجي.

تصريح جديد من الزمالك عن مواجهة الترجي
شدد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أنهم سيلعبوا مواجهة الإياب أمام الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا دون التفكير في نتيجة اللقاء الأول بشكل نهائي.
وأكد أنور في تصريحات عبر أثير الشباب والرياضة أن الزمالك سيخوض مباراة العودة وكأن نتيجة المواجهة الأولى هي التعادل السلبي.
وأشار إلى أن الضغوطات التي يقوم بها مسئولي الترجي قد تأتي بتأثير سلبي على لاعبيهم خلال مواجهة الإياب في تونس، موضحًا أن الزمالك يمتلك لاعبين أصحاب شخصية وخبرات كبيرة وقادرين على التعامل مع الضغط بصورة إيجابية.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يحدد موعد صرف مستحقات لاعبو الفريق
وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال افريقيا.
وشدد مسئولو الزمالك على اللاعبين بالإفراج عن المستحقات المالية في الساعات المقبلة وقبل رحلة تونس للحفاظ على تركيزهم وعدم تشتيت ذهنهم بأي أمور بعيدة عن المستطيل الأخضر.

عرض إنجليزي لخطف نجم الزمالك
كشف محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten ، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك تلقي عرضاً من نادي كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي .
وأضاف فاروق أن العرض سيصل نادي الزمالك خلال الأيام القادمة لإنضمام اللاعب للبريميرليج خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ، خاصة بعدما قدم آداء مميز مع فريقه خلال الفترة السابقة وتسجيله العديد من الأهداف وظهروه بشكل جيد أثار إنتباه جميع الفرق .

أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضى منصور يطلب الاجتماع بلاعبي الزمالك
كلف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة بإستدعاء لاعبي الفريق إلى مقر النادي بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وطلب مرتضى من تيجانا بجمع لاعبي الفريق في مقر النادي مساء اليوم لعقد جلسة معهم بالإضافة إلى تصوير فيديو للتأكيد على إنهاء الأزمة وعدم وجود مشاكل.

أول رد فعل من كارتيرون على مغادرة لاعبو الزمالك المران بسبب المستحقات
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن استيائه الشديد بسبب الأزمة التي شهدها مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم الأحد.
وتضامن كارتيرون مع اللاعبين، وأكد أنه لابد من منحهم حقوقهم مثلما يقدمون أداء جيدا في الملعب ويحصلون على البطولات، وهو ما شاهده الجميع خلال الأيام الماضية.
موعد مباراة نادي الزمالك القادمة
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة الموافق 6 مارس ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس في تونس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة الاخبار الرياضية اخبار الزمالك اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مرتضى منصور يكلف إسماعيل يوسف بإستدعاء لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. عرض إنجليزي لخطف بلدوزر الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

قبل موقعة بريتوريا.. فايلر يخشى غياب ثلاثي الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد استبعاده من مباراتي صن داونز

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر حي وسريع kora online.

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ريال مدريد real madrid vs barca live

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر رابط ماتش BARCA يلا شوت PLUS رابط مباراة ريال مدريد NOW

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

منذ ساعتين و 8 دقيقة

انتهت.. ريال مدريد يحسم كلاسيكو الأرض بثنائية في شباك برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

منذ 42 دقيقة

ضربة موجعة لمنتخب مصر.. الكشف عن تفاصيل إصابة أحمد حجازي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد من فعل من كارتيرون بعد أزمة مستحقات لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو KoRa Star كورة لايف ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2020-3-1 بجودات متعددة

يلا شووت Barca مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة YALLA ONLINE

09:50 م

عادل إمام عن شائعة وفاته: "عايزني أموت ليه"

11:16 م

أزمة نارية في الزمالك.. لاعبي الفريق يغادرون المران بسبب المستحقات

07:12 م

تحمل هدية من السيسي.. وزيرة الصحة تكشف سبب زيارتها للصين

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status