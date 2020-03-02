بسبب الكورونا.. عمرو أديب لـ"جروبات الماميز": "بشويش بترعبوا نفسكم"

اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن السبب في تداول الرسائل المزيفة عن انتشار فيروس كورونا في مصر عبر "الواتساب" هو الجهل، وعدم المسئولية، معقبا: "إحنا أسوء من المؤامرة".



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى "جروبات الماميز"، قائلا: "بشويش.. أنتم بترعبوا نفسكم"، مؤكدا أن الدولة وضعت سيناريو لأسوء الأوضاع حال ظهور كورونا.



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس الكورونا ظهر في 60 دولة، مضيفا ساخرا: "للأسف وزيرة الصحة فشلت في أن تجبلنا كورونا"، متابعا: "أقسم بالله وصلت لدرجة إني حابب تظهر كورونا في مصر عشان الناس تهدى.. كورونا مجاش ولما ييجي هنقولكوا".

