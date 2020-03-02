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بسبب الكورونا.. عمرو أديب لـ"جروبات الماميز": "بشويش بترعبوا نفسكم"

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:53 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن السبب في تداول الرسائل المزيفة عن انتشار فيروس كورونا في مصر عبر "الواتساب" هو الجهل، وعدم المسئولية، معقبا: "إحنا أسوء من المؤامرة".

ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى "جروبات الماميز"، قائلا: "بشويش.. أنتم بترعبوا نفسكم"، مؤكدا أن الدولة وضعت سيناريو لأسوء الأوضاع حال ظهور كورونا.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس الكورونا ظهر في 60 دولة، مضيفا ساخرا: "للأسف وزيرة الصحة فشلت في أن تجبلنا كورونا"، متابعا: "أقسم بالله وصلت لدرجة إني حابب تظهر كورونا في مصر عشان الناس تهدى.. كورونا مجاش ولما ييجي هنقولكوا".
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا مصر الصحة

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