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بسبب الكورونا.. عمرو أديب لـ"جروبات الماميز": "بشويش بترعبوا نفسكم"
الإثنين 02/مارس/2020 - 12:53 ص
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هدى عبدالرازق
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اعتبر الإعلامي عمرو أديب، أن السبب في تداول الرسائل المزيفة عن انتشار فيروس كورونا في مصر عبر "الواتساب" هو الجهل، وعدم المسئولية، معقبا: "إحنا أسوء من المؤامرة".
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى "جروبات الماميز"، قائلا: "بشويش.. أنتم بترعبوا نفسكم"، مؤكدا أن الدولة وضعت سيناريو لأسوء الأوضاع حال ظهور كورونا.
وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس الكورونا ظهر في 60 دولة، مضيفا ساخرا: "للأسف وزيرة الصحة فشلت في أن تجبلنا كورونا"، متابعا: "أقسم بالله وصلت لدرجة إني حابب تظهر كورونا في مصر عشان الناس تهدى.. كورونا مجاش ولما ييجي هنقولكوا".
ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، رسالة إلى "جروبات الماميز"، قائلا: "بشويش.. أنتم بترعبوا نفسكم"، مؤكدا أن الدولة وضعت سيناريو لأسوء الأوضاع حال ظهور كورونا.
وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن فيروس الكورونا ظهر في 60 دولة، مضيفا ساخرا: "للأسف وزيرة الصحة فشلت في أن تجبلنا كورونا"، متابعا: "أقسم بالله وصلت لدرجة إني حابب تظهر كورونا في مصر عشان الناس تهدى.. كورونا مجاش ولما ييجي هنقولكوا".
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