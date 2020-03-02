رئيس شعبة الأدوية: المواد الخام متوفرة في مصر لمدة 6 أشهر

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية أنه يجب عدم الانسياق وراء الشائعات بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواد الخام الخاصة بالأدوية متوفرة في مصر لمدة 6 أشهر.



وأضاف "عوف "، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تصنيع المنتج الدوائي في مصر يتطلب استيراد 90% من المواد الخام، لافتا إلى أن مصر تسورد مستلزماتها من الصين وكوريا وأندونسيا وأوروبا وفيتنام وأمريكا والهند.



وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إلى سوق الدواء المصري عمليات البيع فيه وصلت إلى 70 مليار جنيه العام الماضي.

