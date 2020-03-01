الشرطة تلقي القبض على متهمَين أصابا شخصَين بإطلاق نار في حائل





ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، مساء اليوم الأحد، القبض على شخصَين تسبَّبا في إصابة آخرَين، عقب إطلاقهما النار عليهما من رشاش في حي شرق المجم بحائل، ظهر اليوم، بعد مشاجرة نشبت بينهم.





والمقبوض عليهما من قبل الجهات الأمنية، مواطنان سعوديان أحدهما عمره 27 عامًا، والآخر 24 عامًا.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق بالحي.



