مواعيد مباريات بايرن ميونخ في شهر مارس



انتهى شهر فبراير بشكل إيجابي جدا بالنسبة لنادي بايرن ميونخ الألماني ولكن ينتظر الفريق الآن تحديد جديد في شهر مارس الذي بدأ اليوم الأحد.





5 مباريات نارية تنتظر بايرن ميونخ



وينتظر نادي بايرن ميونخ 5 مباريات نارية في شهر مارس في مختلف البطولات سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا او كأس ألمانيا.





ويقدم لكم موقع "الفجر" مواعيد مباريات نادي بايرن ميونخ في شهر مارس الجاري كالآتي:





شالكة × بايرن ميونخ



وتلعب هذه المباراة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا.





بايرن ميونخ × أوجسبورج



بينما تلعب هذه المباراة يوم الأحد القادم 8 مارس ضمن منافسات الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.





يونيون برلين × بايرن ميونخ



فيما تلعب هذه المباراة يوم السبت القادم 14 مارس ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.





بايرن ميونخ × تشيلسي



كما تلعب هذه المباراة يوم 18 مارس القادم ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





بايرن ميونخ × آينتراخت فرانكفورت



ويلعب هذا اللقاء يوم 22 مارس القادم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.