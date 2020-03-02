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أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-3-2020.. والبنوك المركزية وراء تراجع سعر المعدن الأصفر

الإثنين 02/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تحولات سريعة في أسعار الذهب مر بها خلال الفترة الأخيرة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، واستقر سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



توقعات أسعار الذهب:

توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.

وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.

وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".

وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.

وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.


أسباب تراجع أسعار الذهب

قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه خلال الأيام القليلة الماضية البنوك المركزية تحاول تعويض اقتصاديات الدول المتضررة من فيروس كورنا عن طريق بيع مخزون الذهب؛ لأن الحالة الاقتصادية تحتاج للبيع؛ وبالتالي ستنخفض البورصة وينخفض سعر الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر787.36  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 687.70 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 598.03 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,582 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر  598.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر687.70 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   787.36  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,582  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

894 إلى 797

عيار 22 

728 إلى 730

عيار 21

696 إلى 697

عيار 18

596 إلى 597

عيار 14

463 إلى 465

عيار 12

497 إلى 498

الاونصة

24.702 إلى 25.773

الجنيه الذهب

5,560 إلى 5,576

الكيلو

794.286 إلى 796.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 787.36 جنيه     

 50.01 $

سعر الذهب عيار 22

720.92جنيه

 46.76 $

اسعار الذهب عيار 21

687.70جنيه       

44.64 $

اسعار الذهب عيار 18

 598.03جنيه

38.26 $

سعر الذهب عيار 14

388.68جنيه

29.76 $

سعر الذهب عيار 12

398.68جنيه

25.51 $

سعر الذهب عيار 9

289.01جنيه

19.13 $

اسعار أوقية الذهب

24,798 جنيه

1,587 $

اسعار جنيه الذهب

5,582 جنيه

357.10 $

اسعار كيلو الذهب

787,356 جنيه

51,013 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

1 مارس

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

29 فبراير

787.36

687.70

588.08

455.13

388.68

28 فبراير

783.62

784.43

585.22

452.95

386.81

27 فبراير

813.38

710.48

607.55

470.31

401.69

26 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

25 فبراير

813.75

712

610.25

474.75

406.75

24 فبراير

818.25

716

613.75

477.25

409.25

23 فبراير

809.25

708

606.75

472

404.5

22 فبراير

812.38

709.60

606.80

469.73

401.19

21 فبراير

812.44

709.66

606.84

469.76

401.22

20 فبراير

800.50

699.21

597.89

462.80

395.25

19 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

18 فبراير

795.5

696

596.5

464

398.75

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25




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