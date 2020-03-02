أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-3-2020.. والبنوك المركزية وراء تراجع سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
894 إلى 797
|
عيار 22
|
728 إلى 730
|
عيار 21
|
696 إلى 697
|
عيار 18
|
596 إلى 597
|
عيار 14
|
463 إلى 465
|
عيار 12
|
497 إلى 498
|
الاونصة
|
24.702 إلى 25.773
|
الجنيه الذهب
|
5,560 إلى 5,576
|
الكيلو
|
794.286 إلى 796.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
787.36 جنيه
|
50.01 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
720.92جنيه
|
46.76 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
687.70جنيه
|
44.64 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
598.03جنيه
|
38.26 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
388.68جنيه
|
29.76 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
398.68جنيه
|
25.51 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
289.01جنيه
|
19.13 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,798 جنيه
|
1,587 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,582 جنيه
|
357.10 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
787,356 جنيه
|
51,013 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
1 مارس
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
29 فبراير
|
787.36
|
687.70
|
588.08
|
455.13
|
388.68
|
28 فبراير
|
783.62
|
784.43
|
585.22
|
452.95
|
386.81
|
27 فبراير
|
813.38
|
710.48
|
607.55
|
470.31
|
401.69
|
26 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
25 فبراير
|
813.75
|
712
|
610.25
|
474.75
|
406.75
|
24 فبراير
|
818.25
|
716
|
613.75
|
477.25
|
409.25
|
23 فبراير
|
809.25
|
708
|
606.75
|
472
|
404.5
|
22 فبراير
|
812.38
|
709.60
|
606.80
|
469.73
|
401.19
|
21 فبراير
|
812.44
|
709.66
|
606.84
|
469.76
|
401.22
|
20 فبراير
|
800.50
|
699.21
|
597.89
|
462.80
|
395.25
|
19 فبراير
|
797.75
|
698
|
598.25
|
465.25
|
398.75
|
18 فبراير
|
795.5
|
696
|
596.5
|
464
|
398.75
|
17 فبراير
|
785.25
|
687
|
588.75
|
458
|
392.5
|
16 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
15 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
14 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
499
|
393.25
|
13 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25