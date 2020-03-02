أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-3-2020.. والبنوك المركزية وراء تراجع سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





تحولات سريعة في أسعار الذهب مر بها خلال الفترة الأخيرة مع تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا لوباء عالمي، واستقر سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات اليوم الإثنين ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













توقعات أسعار الذهب:





توقع تقرير عن بنك "سيتي جروب" ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية في غضون الـ 12 إلى 24 شهراً المقبلة.





وقال "إد مورسفي" في مذكرة لعملاء البنك اليوم الأربعاء، إنه في الوقت الذي يمتد فيه السوق الصاعد القياسي للأسهم، ومع تفشي فيروس كورونا الذي يثير مخاوف من تباطؤ محتمل في النمو العالمي، يمكن أن يكون الذهب وسيلة للمستثمرين للتحوط من المخاطر السلبية"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.





وارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1600 دولار للأوقية في ختام جلسة أمس وتستمر في صعودها اليوم عند أعلى مستوى في 7 سنوات رغم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية خلال التعاملات.





وتابع المحللون: "يجب أن يكون الذهب بمثابة تحوط لسوق الأصول الكلية، يتسم بالمرونة خلال ارتفاعات الأصول الخطرة، لكنه يعمل بمثابة أداة للتحوط خلال عمليات البيع والتقلبات الواسعة".





وعلى المدى القصير، يتوقع محللو "سيتي جروب" أن يصل سعر الذهب إلى 1700 دولار للأوقية خلال فترة من 6 إلى 12 شهراً القادمة.





وقال "مورس" إن الاتجاه الصعودي في الذهب هذا العام يشير إلى قلق المستثمرين المتزايد بشأن ما نحن فيه من دورة الأعمال، وكذلك الشكوك المستمرة المحيطة بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين والانتخابات الأمريكية المقبلة.





وأضاف أن الخلفية الاقتصادية تدعم الذهب أيضًا لأنه يميل إلى تحقيق نتائج جيدة في بيئة معلات فائدة منخفضة حيث يبحث المستثمرون عن العائد.









أسباب تراجع أسعار الذهب





قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أنه خلال الأيام القليلة الماضية البنوك المركزية تحاول تعويض اقتصاديات الدول المتضررة من فيروس كورنا عن طريق بيع مخزون الذهب؛ لأن الحالة الاقتصادية تحتاج للبيع؛ وبالتالي ستنخفض البورصة وينخفض سعر الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 787.36 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 687.70 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 598.03 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,582 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 598.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 687.70 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 787.36 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,582 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 894 إلى 797 عيار 22 728 إلى 730 عيار 21 696 إلى 697 عيار 18 596 إلى 597 عيار 14 463 إلى 465 عيار 12 497 إلى 498 الاونصة 24.702 إلى 25.773 الجنيه الذهب 5,560 إلى 5,576 الكيلو 794.286 إلى 796.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 787.36 جنيه 50.01 $ سعر الذهب عيار 22 720.92جنيه 46.76 $ اسعار الذهب عيار 21 687.70جنيه 44.64 $ اسعار الذهب عيار 18 598.03جنيه 38.26 $ سعر الذهب عيار 14 388.68جنيه 29.76 $ سعر الذهب عيار 12 398.68جنيه 25.51 $ سعر الذهب عيار 9 289.01جنيه 19.13 $ اسعار أوقية الذهب 24,798 جنيه 1,587 $ اسعار جنيه الذهب 5,582 جنيه 357.10 $ اسعار كيلو الذهب 787,356 جنيه 51,013 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 1 مارس 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 29 فبراير 787.36 687.70 588.08 455.13 388.68 28 فبراير 783.62 784.43 585.22 452.95 386.81 27 فبراير 813.38 710.48 607.55 470.31 401.69 26 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 25 فبراير 813.75 712 610.25 474.75 406.75 24 فبراير 818.25 716 613.75 477.25 409.25 23 فبراير 809.25 708 606.75 472 404.5 22 فبراير 812.38 709.60 606.80 469.73 401.19 21 فبراير 812.44 709.66 606.84 469.76 401.22 20 فبراير 800.50 699.21 597.89 462.80 395.25 19 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 18 فبراير 795.5 696 596.5 464 398.75 17 فبراير 785.25 687 588.75 458 392.5 16 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 15 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 14 فبراير 787.5 689 590.5 499 393.25 13 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25













