عمرو أديب يكشف تفاصيل القرار الكويتي بمنع إصدار تأشيرات للمصريين

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إيقاف دولة الكويت إصدار تأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل دولة من حقها أن تتخذ ما تراه.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا الشأن شأن كويتي خالص، معتبرا أنه يعني أن دولة الكويت لا تثق في الإجراءات الصحية المصرية، منوها بأنهم تواصلوا مع السفارة الكويتية في مصر لاستيضاح الأمر.



وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن السفارة الكويتية أكدت للبرنامج أنه حتى الآن لم تأتي أي تعليمات بوقف استخراج تأشيرات المصريين، المسافرين إلى الكويت.

